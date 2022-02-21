Судитимуть зловмисників, які, залякуючи, вимагали у закарпатця 120 тисяч доларів

Влітку минулого року до поліції звернулася мешканка Тячівського району. Жінка заявила, що в період, коли її чоловік перебував за кордоном, двоє зловмисників вимагали у її родини повернути неіснуючий борг в розмірі 120 тисяч доларів США. В разі відмови фігуранти погрожували фізичною розправою та знищенням майна.

Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області за фактом злочину внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань з’ясували, що до злочину причетні 50-річний тячівець та його 27-річний племінник.

Провівши низку оперативних заходів, наприкінці жовтня поліцейські затримали вимагачів безпосередньо під час отримання частини «боргу» – 10 тисяч доларів США.

Обох фігурантів тоді помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України, тобто Вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна.

Наразі слідство у справі завершено. Обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження скеровано для судового розгляду.

Відповідно до санкції інкримінованої статті двом обвинуваченим загрожує до семи років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області