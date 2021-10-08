Трудоустройство за границей: какую работу предлагают украинцам в Польше

Многие люди в поисках комфортных и выгодных условий трудоустройства решают ехать за границу. Работа за рубежом имеет свои особенности, отправляясь на заработки нужно быть готовым столкнуться с такими трудностями:

расставание с семьей и близкими на длительный период;

сложности адаптации – необходимо освоить особенности чужой культуры, традиции, другие условия труда;

проблема языкового барьера – причина возможных сложностей в быту и на рабочем месте;

должность на нижних ступенях карьеры – для иностранцев не предлагаются варианты высоких постов, быстрое развитие также маловероятно, необходимо зарекомендовать себя;

проблемы безопасности – незнание местных законов может привести к сложным ситуациям, нужно быть осторожными с мошенниками.



Чаще всего причиной поиска дополнительных способов заработка за рубежом становиться экономическая и политическая нестабильность в собственном государстве, а также неудовлетворительный уровень зарплат. Работа за границей открывает новые возможности.

Популярностью среди работников, которые отправляются на заработки, пользуется Польша. Прежде всего, это связано с удобным территориальным расположением страны. Кроме того, на рынке труда постоянно есть большое количество вакансий, которые предлагают официальное трудоустройство для мигрантов, поскольку работа за границей интересна многим из них.

Вакансии для мужчин и женщин за границей

Иностранцам предлагается множество вакансий от польских работодателей в разных сферах:

Временная работа на сезон. Один из наиболее популярных видов заработка, поскольку получить такую работу несложно, а зарплата достаточно высокая. Каждый период года будет отличаться предложениями о трудоустройстве, часто можно увидеть вакансии на сбор урожая, варианты работы на сельских хозяйствах. Популярна отрасль туризма — наниматели постоянно ищут обслуживающий персонал. Строительная область. В большинстве случаев работа в Польше в данной области предлагается для строителей, инженеров и др. Сфера услуг. Популярностью пользуются места официантов, продавцов-кассиров, консультантов, охранники, разнорабочих, сотрудников в салонах красоты и пр. Производственная сфера. На различных фабриках требуются швеи, техники, упаковщики.

Вакансии мужчинам и женщинам за границей можно найти самостоятельно, или обратившись за помощью к знакомым с опытом работы за рубежом. Также можно обратиться в агентства по трудоустройству, которые помогут с оформлением документов.

Почему украинцы выбирают работу за рубежом?

Трудоустройство за границей, в частности в Польше, получила большую популярность среди украинцев. Страна предлагает как сезонные вакансии, так и постоянные места. Основные причины популярности:

сложно найти желаемую работу в своей стране;

возможность получить прибыль за короткий срок.

Это основные факторы, подталкивающие людей искать лучшие условия за рубежом. Работа украинцам за границей привлекательна уровнем оплаты труда, что значительно выше, чем на родине. Также мигранты получают такие преимущества:

возможность выучить новый язык;

большая зарплата;

можно переехать на постоянное проживание со временем.

Но есть и свои недостатки такого трудоустройства – сложности адаптации, языковой барьер, трудности на работе и другие.