ЦИК проигнорировала информацию СБУ о российском паспорте Аксенова, победившего на выборах

СБУ перед выборами предоставляла ЦИК информацию о российском паспорте кандидата в народные депутаты Украины Андрея Аксенова и попросила принять меры в связи с этой информацией.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода .

«Служба безопасности Украины за 10 дней до выборов на 50-м округе, сообщила Центральной избирательной комиссии о российском паспорте кандидата в народные депутаты Украины Андрея Аксенова и попросила принять меры в связи с этой информацией», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ЦИК Донбасс.Реалии подтвердили: письмо от спецслужбы действительно получали, но отметили, что реагировать не имели оснований.

«Не опровергаем, очевидно, не опровергаем. Действительно, у нас было предупреждение, информация некоторая, содержание ее я не могу раскрывать, опять же, потому что она была для служебного пользования и я не имею таких полномочий. Но вы понимаете, в чем есть нюанс: нюанс заключается в том, что эта информация никак не может быть использована Центральной избирательной комиссией, так как мы не орган реагирования на факт наличия или отсутствия гражданства. Требование — не иметь гражданства другой страны, не содержится в избирательном кодексе. И мы не можем проверять или даже принимать во внимание, по своим полномочиям, эту информацию», — заявил член ЦИК Юрий Мирошниченко.

По закону «О гражданстве Украины», если человек добровольно получает паспорт другой страны, его украинское гражданство может быть прекращено. Следовательно, принять участие в выборах он также не сможет.

Отмечается, что в 2017-м народного депутата поэтому уже лишали паспорта. Речь идет об Андрее Артеменко, который тогда был во фракции «Радикальной партии Олега Ляшко». По данным прокуратуры, кроме украинского, депутат получил также паспорт Канады.

«Вместе с тем, на запрос «Донбасс.Реалии» в Государственной миграционной службе Украины, которая готовит представление о потере гражданства, ответили, что не получали запросов от СБУ относительно двойного гражданства кандидата в народные депутаты Андрея Аксенова. Также в ГМС отметили, что у них нет официальной информации о наличии российского паспорта у Аксенова», — отмечается в сообщении.

Центральная избирательная комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины в ОИО № 50 в Донецкой области. По данным протокола народным депутатом Украины избран Андрей Аксенов.

Ранее Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов из УИК из Донецкой области, по итогам чего в Донецкой области победил Андрей Аксенов.

Так, 28 марта выбирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОИО № 87 голосовали 43,96%. Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.