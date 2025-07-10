«Цифри шокують». Хто отримує найбільші пенсії в Україні

Published

Найбільша суддівська пенсія становить 390 тис. грн

Середня пенсія по Україні становить 5,8 тис. грн, а 62,3% пенсіонерів отримують менше ніж 5 тис. грн. Водночас середня пенсійна виплата суддям становить понад 100 тис. грн.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Данила Гетманцева.

Найбільша суддівська пенсія становить 390 тис. грн, а умовну двадцятку у цій категорії замикає пенсія розміром майже 320 тис. грн. Найвищі пенсії прокурорів становлять від 119 тис. до 219 тис. грн.

«Цифри шокують». Гетманцев розповів, хто отримує найбільші пенсії в Україні фото 1
«Цифри шокують». Гетманцев розповів, хто отримує найбільші пенсії в Україні фото 2
«Цифри шокують». Гетманцев розповів, хто отримує найбільші пенсії в Україні фото 3
«Цифри шокують». Гетманцев розповів, хто отримує найбільші пенсії в Україні фото 4

 

Like

Tags:

You may also like...