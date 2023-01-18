У Харкові проводитимуть контрдиверсійні заходи

У Харкові упродовж двох днів проводитимуться контрдиверсійні заходи.

Про це повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, пише УНН.

“18 та 19 січня Служба безпеки України буде проводити у Харкові комплекс антитерористичних контрдиверсійних заходів. Крім СБУ участь у заходах братимуть інші правоохоронні органи, підрозділи НГУ й ЗСУ”, — йдеться в повідомленні.

Абдула зазначив, що потреба у проведенні вказаних заходів викликана необхідністю збереження та підвищення безпеки харків’ян.

Під час заходів будуть проводитися огляди окремих територій з метою підвищення безпекової обстановки, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, виявлення та нейтралізації можливих диверсійних груп.

“Також можуть здійснюватися перевірка документів громадян, догляд автомобілів, обмеження руху окремими вулицями”, — наголосив він.

Як і попередні рази, заходи будуть сконцентровані в окремих локаціях Харкова, не охоплюючи всю територію міста.