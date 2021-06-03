У Києві – чергове перейменування вулиць (повний перелік)

У Києві змінять назви кілька вулиць, а сквери та площі отримають найменування.

Як повідомляють у КМДА, комісія з питань найменувань ухвалила рішення про присвоєння скверу на розі Андріївського узвозу та Боричевого Току імені відомого оперного співака, Героя України, який загинув у боях на Донбасі, Василя Сліпака.

Також Комісія присвоїла нові назви одній вулиці та двом площам:

проїзду від вулиці Професора Підвисоцького до житлового комплексу «Новопечерські Липки» у Печерському районі назву «вулиця Миколи Костомарова»;

безіменній площі на перетині вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова у Печерському районі назви «Кловська площа»;

безіменній площі на перетині проспекту Відрадного та вулиці Героїв Севастополя у Солом’янському районі назву «площа Відрадна».

Підтримано перейменування низки вулиць та провулків:

вулиці Академіка Кржижановського у Святошинському районі на вулицю Омеляна Пріцака;

провулку Бабушкіна у Шевченківському районі на провулок Сеньківський;

вулиці Кайсарова у Голосіївському та Солом’янському районах на вулицю Холодноярську;

вулиці Крайньої у Деснянському районі на вулицю Осипа Мандельштама;

вулиці Радгосп «Совки» у Солом’янському районі на вулицю Пронівську;

провулку Радищева у Солом’янському районі на провулок Юрія Матущака;

вулиці Саратовської у Шевченківському районі на бульвар Павла Вірського;

вулиці Павла Вірського у Деснянському районі на вулицю Анатолія Авдієвського;

провулку Валентини Терешкової 2-го у Дарницькому районі на провулок Христини Алчевської.

«Також, комісія підтримала присвоєння дитячій школі мистецтв № 5 Оболонського району імені видатного українського хормейстера та диригента, Героя України, народного артиста України, професора Льва Миколайовича Венедиктова. А школі № 29 І-ІІІ ступенів Оболонського району м. Києва імені видатного полководця, військового діяча, останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського», — йдеться у повідомленні. // Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»