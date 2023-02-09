У Києві демонтували пам’ятник генералу Ватутіну (фото)

Напередодні в Києві демонтували пам’ятник Чкалову.

Сьогодні, 9 лютого, у Києві демонтували пам’ятник радянському воєначальнику Миколі Ватутіну.

Про це повідомляє кореспондент LB з місця події.

Микола Ватутін (1901-1944) — радянський воєначальник, генерал армії, Герой Радянського Союзу (06.05.1965, посмертно). Один з 4-х командувачів радянськими фронтами, що загинули у роки німецько-радянської війни.

Під керівництвом Ватутіна війська Воронезького (з жовтня 1943 року — 1-го Українського) фронту брали участь у звільненні Лівобережної України, битві за Дніпро, звільненні Харкова та Києва, а також у подальших операціях з вигнання німців із Правобережної України.

У січні-лютому 1944 року, будучи командувачем 1-го Українського фронту, брав участь у боротьбі Червоної Армії проти Української Повстанської Армії. В одному з боїв проти УПА, був підстрелений в ліве стегно. Пораненого генерала відправили лікарні в Києві, де він і помер від сепсису спричиненим кульовим пораненням.

Нагадаємо, вчора 8 лютого у Києві демонтували пам’ятник радянському льотчику-випробувачу Валерію Чкалову.

Нещодавно Мінкультури України дало “зелене світло” демонтажу пам’ятників Ватутіну та Чкалову у Києві. У міністерстві вважають, що столична влада і без того могла демонтувати пам’ятники.

Напередодні Мінкульт виключив їх з держреєстру нерухомих пам’яток України.