У Києві з 27 червня діятимуть обмеження руху для фур
З четверга, 27 червня, і до 1 липня у столиці вводитимуть обмеження руху для вантажівок через прогнозовану спеку.
Про це попередила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
«Так, при температурі повітря понад +28°С із 10:00 до 22:00 на вулично-дорожній мережі Києва діятиме обмеження руху для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т», – заявили у КМДА.
Раніше повідомлялося, що у Києві з 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним.
Зокрема, протягом канікул діятиме знижка 75%. Придбати квиток зі знижкою можна через:
- застосунок «Київ Цифровий»;
- термінал самообслуговування.
Поповнити учнівський можна в касах «Київського метрополітену», в додатку EasyPay та на сайті комунального підприємства «Головний інформаційно – обчислювальний центр».Tweet