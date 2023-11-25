У Києві з’явився новий тип «лежачих поліцейських»

Нещодавно в Києві вирішили випробувати новий тип “лежачих поліцейських” і показали, який вигляд має так звана “берлінська подушка”.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, на що водіям столиці варто звернути особливу увагу й де саме. При підготовці матеріалу було використано сторінку “Центр організації дорожнього руху” у Facebook.

Що відомо про “берлінську подушку”

У четвер, 23 листопада, комунальне підприємство “Центр організації дорожнього руху” встановило на вулиці Бажова (у Дніпровському районі міста Києва) новітній пристрій заспокоєння руху під назвою “берлінська подушка”.

По суті йдеться про “лежачий поліцейський” прямокутної форми.

Завдання новітнього пристрою

Завдання штучної нерівності під назвою “берлінська подушка” – зниження швидкості легкових транспортних засобів.

Спецтехніка й автобуси із ширшою колісною базою пропускають цю нерівність між колесами.

Водночас учасники руху на двоколісному транспорті можуть просто об’їхати перешкоду.

Де ще й коли можуть з’явитися такі “перешкоди”

Згідно з повідомленням КП “ЦОДР”, остаточне рішення про встановлення “берлінських подушок” на інших вулицях ухвалять після завершення експериментального періоду експлуатації та надання відповідних висновків.

Уточнюється, що у разі успішного проходження експерименту – такі пристрої заспокоєння руху облаштують на інших вулицях міста.