У «Київ Цифровий» тепер можна створювати одноразові QR-квитки з проїзних

Відтепер кияни можуть створити одноразові QR-квитки у застосунку “Київ Цифровий” з лімітованих проїзних карток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook “Київ Цифровий”.

“Продовжуємо позбавляти залежності від пластику – відтепер якщо забули проїзний дома можна створити QR-квитки – від 23 до 124 поїздок, дійсних до кінця місяця”, – йдеться в повідомленні.

Якщо користувач придбав проїзний на пластикову транспортну карту, учнівський або студентський і забув його вдома, то в розділі “Транспортна карта” можна створити QR-квитки, що дійсний до кінця дня.

Якщо пасажир не використає створений QR-квиток до опівночі, то поїздка просто повернеться назад на транспортну карту.

Оплата проїзду QR-квитками працює як в наземному транспорті, так і в метро. Можливість доступна і для цифрової транспортної карти.

До оновленої версії “Київ Цифровий” додали й інші вдосконалення за відгуками користувачів. Відтепер на транспортній картці буде відображення як дійсного проїзного, так і придбаного на наступний місяць.

У разі помилкової прив’язки цифрової карти до пластикової банківської картки користувачі Android отримають персоналізоване повідомлення з проханням перепідв’язки.

Окрім цього, у застосунок додали обмеження для видалення цифрової транспортної карти лише через службу підтримки – з метою захисту користувачів від випадкового видалення карти.

Оновлення застосунку “Київ Цифровий” уже доступне до завантаження.