У столичному метро скоротили інтервали руху поїздів

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У київському метрополітені інтервал руху скорочено до 4-5 хвилин у пікові години, у міжпікові – до 8-10 хвилин

Також запрацюють другі вестибюлі на станціях «Дарниця» та «Видубичі». На станціях «Осокорки» та «Лісова» роботу вестибюлів буде змінено.

В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли пять станций метро - Киев Vgorode.ua

Без зупинки поїзди курсують повз станції «Хрещатик», «Дніпро», «Гідропарк», «Майдан Незалежності».

Зачинено пересадочний вузол «Хрещатик»–«Майдан Незалежності».

Нагадуємо, що у разі повітряної тривоги рух наземними ділянками метрополітену призупиняється. Підземні станції метрополітену продовжують виконувати функцію укриття.

КМДА

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