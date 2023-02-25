Українські військові отримали партію електробайків
Українським військовим передали нову партію електричних байків ELEEK.
Тернопільська компанія ELEEK повідомила, що у нову партію увійшло 7 електробайків.
Електробайки для військових виготовлені на замовлення української IT-компанії Intellias
Такий безшумний та швидкий засіб дозволяє оперативно виконувати тактичні задачі та залишатись непомітними, що критично важливо на фронті.
У компанії зазначили, що для нової партії підготували моделі Atom Military та Pozitiff MD.
«Тож нехай байки Atom Military та Pozitiff MD служать потужним помічником для наших військових», – розповіли у компанії.
Також Сили спеціальних операцій отримали від компанії електричний байк Atom Military.
ELEEK Atom Military здатний розвивати максимальну швидкість до 70 км/год, а його пробіг становить до 150 км на одному заряді. Час заряду складає лише 5 годин, що дозволяє хлопцям заряджати байк впродовж ночі та використовувати його на повну протягом дня.
Попри свою високу продуктивність, Military має досить легку вагу – лише 70 кг. Це робить його досить мобільним.
Електробайк дуже спритний – він здатний з легкістю пройти по нерівному рельєфу та пересуватися в умовах, де інші види техніки не можуть проїхати. Крім того, його електричний двигун дуже тихий, тому спецпризначенці можуть проникати на територію ворога непоміченими.
«Загалом ELEEK Atom Military – ідеальний інструмент для сил спеціальних операцій, завдяки якому можна швидко та ефективно виконувати свої завдання», – зазначили у компанії. // МілітарнийTweet