Українські військові отримали партію електробайків

Українським військовим передали нову партію електричних байків ELEEK.

Тернопільська компанія ELEEK повідомила, що у нову партію увійшло 7 електробайків.

Електробайки для військових виготовлені на замовлення української IT-компанії Intellias

Такий безшумний та швидкий засіб дозволяє оперативно виконувати тактичні задачі та залишатись непомітними, що критично важливо на фронті.

У компанії зазначили, що для нової партії підготували моделі Atom Military та Pozitiff MD.

«Тож нехай байки Atom Military та Pozitiff MD служать потужним помічником для наших військових», – розповіли у компанії.

Також Сили спеціальних операцій отримали від компанії електричний байк Atom Military.

ELEEK Atom Military здатний розвивати максимальну швидкість до 70 км/год, а його пробіг становить до 150 км на одному заряді. Час заряду складає лише 5 годин, що дозволяє хлопцям заряджати байк впродовж ночі та використовувати його на повну протягом дня.

Попри свою високу продуктивність, Military має досить легку вагу – лише 70 кг. Це робить його досить мобільним.

Електробайк дуже спритний – він здатний з легкістю пройти по нерівному рельєфу та пересуватися в умовах, де інші види техніки не можуть проїхати. Крім того, його електричний двигун дуже тихий, тому спецпризначенці можуть проникати на територію ворога непоміченими.

«Загалом ELEEK Atom Military – ідеальний інструмент для сил спеціальних операцій, завдяки якому можна швидко та ефективно виконувати свої завдання», – зазначили у компанії. // Мілітарний