Українці можуть відновити посвідчення водія у Стамбулі: що для цього потрібно

Відтепер українці можуть відновити посвідчення водія у державному підприємстві “Документ” у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС .

Відновити водійське можна у таких випадках:

Пошкодження документа або коли документ непридатний для подальшого користування.

Втрата чи викрадення.

До цього українці могли лише обміняти наявний у них пластиковий бланк посвідчення водія.

Записатись на відновлення водійського можливо онлайн, через електронну чергу на сайті, або ж в порядку “живої” черги.

Для отримання послуги необхідно надати:

Паспорт громадянина України із зазначеним зареєстрованим місцем проживання.

Довідку платника податків.

Документ, що підтверджує зміну особистих даних (за необхідності).

Отримати послугу можливо за адресою: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

Нагадаємо, Туреччина визнає українські водійські права без екзамену.

РБК-Україна також повідомляло, що замінити водійські права можна у застосунку “Дія”.