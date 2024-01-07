Українцям відключатимуть електроенергію за борги

Скасовано мораторій на відключення світла за борги.

Зазначається, що Кабмін зняв мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг. Саме тому тепер боржникам можуть відключати електроенергію.

Звичайно, відноситься це до споживачів, які мешкають на територіях, підконтрольних Україні та де не ведуться бойові дії.

“У разі несплати або сплати за електроенергію у неповному обсязі населенням, яке проживає в неокупованих територіях та територіях, на яких не ведуться активні бойові дії, можливо здійснювати відключення електропостачання”, – попередили українців.

В обленерго закликали споживачів у найкоротші терміни проаналізувати свої платежі за електроенергії та за наявності заборгованості внести необхідну суму.

Нагадаємо, що для споживачі, які не мають грошей погасити борг, існує можливість оформити договір про реструктуризацію боргів, тобто домовитися погашати їх частинами.