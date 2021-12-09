Умер легендарный суперфан киевского «Динамо» Парамон

Умер легендарный фанат киевского «Динамо» Парамон (Сергей Заборовский).

Об этом УНН сообщает со ссылкой на страницу ультрас киевлян White Blue Team в Facebook.

“Ушел из жизни Суперфан Парамон.”, – говорится в сообщении.

В январе 2020 года Заборовский упал возле своего дома и сильно ударился головой об асфальт. После суток в коме, он пришел в себя, однако потерял зрение и координацию движений.

Парамон был одним из самых известных футбольных болельщиков в Украине.

Он рассказывал, что впервые посетил игру “Динамо” (Киев) 4 октября 1967 года, когда киевляне в рамках 1/16 финала Кубка европейских чемпионов принимали шотландский “Селтик” (Глазго) — 1:1

От 1970-х годов старался бывать на всех хоккейных, футбольных и баскетбольных матчах, проходивших в Киеве, получив прозвище “Парамон”. Болельщики хоккейного клуба «Сокол “(Киев) посвятили Парамону кричалку: “Если с нами Парамон — будет «Сокол» чемпион!”.