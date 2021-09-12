В Чернігові на чоловіка «вішають» 120 написів «Зеля х*йло». А зе-лисому «POHUY»

Чи у вівторок, чи в середу, випадково… Стояв на площі в центрі Чернігова, мене оточили купа поліції, муніципальна варта, як якогось небезпечного злочинця, запропонували пройти у відділок. Я звісно відмовився, на пропозицію кажу: “Або є законні підстави, якщо я затриманий і маю іти, або давайте на місці розбиратись чи є якась справа”. І виявилось, що поліція відкрила на мене кримінальну справу по 296 статті [Кримінального кодексу України – ред.] – хуліганство, але суд її закрив, тобто, я навіть цього не знав. Цю справу закрили тому що не знайшли підстав для 296-ї і відкрили 173-ю [Кодексу України про адміністративні правопорушення – ред.], це теж хуліганство, але вже адміністративне. Вішають мені 120 написів “Зєля х*йло”, які з’явились по місту Чернігову. І у постанові ці написи пояснються як образа президента, тому вони 296-у й відкривали. Але я, по-перше, не бачу образи президента, тому що там написано “Зеля”, ну і “х*йло” там написано через зірочку, там навіть цього слова нема повністю.

Наразі в розкладі засідань Новозаводського районного суду м. Чернігова, опублікованому на вебпорталі Судової влади України, наявний запис про те, що 13 вересня об 11:00 відбудеться засідання, в якому суд розгляне притягнення до адміністративної відповідальності Тарнавського Олександра Анатолійовича за скоєння дрібного хуліганства.

Зазначене правопорушення охоплюється нормами статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення та включає “нецензурну лайку в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян”.

Санкція статті 173 КУпАП передбачає накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 119 гривень) або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

На вебсайті Національної поліції України розміщене повідомлення під заголовком “Поліцейські Чернігова притягнули до відповідальності чоловіка за хуліганські дії”, у якому йдеться про те, що поліціянти склали адмінпротокол щодо жителя Чернігова, який написав на паркані нецензурні вислови.

Стверджується, що у поліції наявні докази причетності до скоєння правопорушення 28-річного місцевого мешканця, зокрема, відео, на якому чоловік сам визнає свою причетність до хуліганських дій. Схожа публікація також розміщена на сторінці Поліції Чернігівської області у Facebook.

Згідно з нормами статті 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розгляд справ, зокрема, щодо притягнення до відповідальності за статтею 173 КУпАП (Дрібне хуліганство), віднесено до повноважень районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, отже заява поліції про притягнення чоловіка до відповідальності наразі є передчасною.

Крім того, #Букви звернулись до Головного управління Національної поліції України в Чернігівській області з запитом щодо того, чи дійсно було розпочате кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України щодо написів “Зеля х*уйло” в Чернігові, та який його поточний статус.

Слід зазначити, що раніше в Україні уже були випадки притягнення до відповідальності за образу президента. Так, у 2011 році за графіті з зображенням голови тодішнього президента Віктора Януковича з червоною точкою на лобі тоді ще міліція розпочала кримінальне провадження за фактом вчинення хуліганських дій. У 2013 році за аналогічним звинуваченням було засуджено до різних строків позбавлення волі (від 1 до 2 років) трьох осіб. Повідомлялось, що принаймні один із них зазнав катувань, після чого місяць не міг пересуватись.

Під час президентських дебатів між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським, які відбувались на НСК “Олімпійський” у 2019 році, актор”95 кварталу” Євген Кошовий був одягнутий в худі з написом “POHUY” на декоративній стрічці.