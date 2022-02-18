В Харькове полиция спасла из «горе-семьи» двух маленьких мальчиков

Детей изъяли из семьи и доставили в больницу.

Двое маленьких мальчиков в Харькове жили в кошмарных условиях. Детей доставили в детскую больницу для обследования.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

«16 февраля инспекторы ювенальной превенции Харьковского РУП №1 совместно с представителем службы по делам детей и специалистом по социальной работе совершили выезд по месту жительства семьи в Основянском районе города Харькова. В доме они обнаружили антисанитарные условия, мальчики 2 и 4 лет были голодными и неухоженными», — говорится в сообщении.

Правоохранители доставили мальчиков в детскую больницу для обследования и оказания медицинской помощи.

По данному факту инспекторы ювенальной превенции составили административный протокол по статье 184 «Невыполнение родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей» Кодекса Украины об административных правонарушениях. // УНИАН