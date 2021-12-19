В Киеве переименовали четыре улицы

Киевсовет поддержал решение об установлении названий безымянным топонимическим объектам и о переименование улиц. В частности, переименованы 4 улицы.

Сообщает Информатор со ссылкой на КГГА.

В частности, в Голосеевском районе улица Амурская переименована в улицу Академика Кнышова, построившего одну из самых развитых отраслей современной медицины в украинской кардиохирургии, до последних дней жизни руководил Национальным институтом сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова НАМН Украины.

В Подольском районе улицу Дмитровскую (поскольку название этой улицы дублирует название другой исторической улицы с таким же названием в Шевченковском районе города) переименован в улицу Анатолия Кузнецова – писателя, публициста, автора романа-документа «Бабий Яр», переведенного более 30 языках, который во всем мире до сих пор считается важнейшей книгой о события Второй мировой войны в Киеве.

В Шевченковском районе улица Саратовская станет бульваром Павла Вирского, всемирно известного украинского танцовщика и хореографа. Это переименование было инициировано местной общиной и поддержано многими творческими коллективами Киева и Украины.

Кроме того, в Деснянском районе появится улица Анатолия Авдиевского – хорового дирижера, композитора, директора, художественного руководителя и главного дирижера заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки. Улица расположена рядом с улицей Григория Веревки, воспроизводящий в топонимике города творческий дуэт учителя и ученика, который существовал при их жизни.

Справка. В случае переименования улицы нет необходимости менять адрес регистрации в паспорт, это можно сделать только по собственному желанию. Кроме того, документы на право собственности, авто и другие правоустанавливающие документы, в которых указанное старое название остаются в силе. Переименование улицы также никак не влияет на реализацию избирательного права.

Внести изменения в правоустанавливающие документы можно во время очередного визита к нотариусу (например, в случае продажи имущества). В случае необходимости справку об изменении названия улицы можно получить в Департамент градостроительства и архитектуры КГГА. Подробнее об этом – по ссылке: https://goo.gl/UncKx5.