В Києві зноситимуть «хрущовки»: які вулиці будуть першими і коли

Начальник Київгенплану Сергій Броневицький розповів про масштабну реконструкцію старого житлового фонду столиці

Влада Києва планує масштабну реконструкцію старого житлового фонду, але це затягнеться на довгі роки. Першими під знесення підуть старенькі п’ятиповерхівки.

Про це розповів начальник Київгенплану Сергій Броневицький. За його словами, загальна площа першого етапу реконструкції сягає 388,5 гектарів.

Проєкт реконструкції застарілого житлового фонду, що будувався у 1960-1990 роках хочуть втілити у життя до 2040.

Як стверджує чиновник, спочатку під знесення підуть п’ятиповерхівки 1960-1974 років будівництва. Наразі експерти розробляють план комплексної реконструкції застарілих кварталів. У ньому буде визначено дату початку робіт.

Які будинки у Києві зноситимуть першими

У рамках реконструкції старого житлового фонду у столиці руйнуватимуть п’ятиповерхівки на вулицях:

Маршала Гречка;

Стеценка;

Воскресенській;

Перова;

Алішера Навої;

Попудренка;

Гната Хоткевича;

Мініна;

Червоноткацькій;

Лісовий проспект;

Мілютенка;

Шолом-Алейхема;

Російській;

Сімферопольській;

Ялтинській;

Новодарницькій.

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