В мире растет популярность квест-румов — Украина не исключение

Популярность квестов, в которых участники соревнуются на время, решая ряд задач, головоломок и поиска ключей, в последние годы резко возросла.

С того момента, как они впервые появились в Японии почти пятнадцать лет назад, популярность такого развлечения резко возросла по всему миру. Среди украинских городов в которых развивается такое понятие как квест рум Днепр пожалуй является лидером. Помимо того, что такие развлечения доставляют удовольствие, квесты также способствуют развитию социальных навыков, командного мышления и способствуют психическому здоровью.

Современная квест комната в Днепре. Фото: xroom.com.ua

С чем связана популярность такого вида отдыха

Большинство из нас ведет беспокойный образ жизни, жонглируя между работой, школой, уходом за детьми и другими обязанностями. Каждый день каждый из нас выполняет множество обязанностей.

Напротив, квесты позволяют нам отойти от повседневной жизни и испытать совершенно новый опыт, например, персонажа из книги или фильма. Захватывающий и ценный опыт прохождения квестов переносит их участников в другой мир.

Тем временем гиганты индустрии развлечений осознали, что с помощью квестов они могут оживить свои творения и персонажей среди зрителей.

Квесты — это гораздо больше, чем просто видеоигры в виртуальной реальности. Здесь вам не нужно просто смотреть в экран компьютера, вы должны заниматься интеллектуальным или физическим трудом в течение отведенного периода времен.

В этих комнатах также находит себе применение человеческое любопытство и врожденная тяга к приключениям. Открывать и разгадывать тайны у многих в крови. Это причина того, что многие люди становятся поклонниками квестов и возвращаются, чтобы разгадывать новые загадки.

Сегодня фирмы любят проводить корпоративные мероприятия в квест-комнатах для своих сотрудников и коллег, поскольку они направлены на формирование индивидуального характера и развитие командного духа. Наблюдая за тем, как команда завершает игру в квесте, работодатель или владелец бизнеса лучше понимают, как работники его компании сотрудничают и решают проблемы под давлением.

Фото: xroom.com.ua

Благодаря технологическому прогрессу эти игры полностью вывели игровой процесс на новый уровень. Это стало так реально, что часто участники считают это ошеломляющим опытом.

Эти игры — будущее индустрии развлечений. В последние годы организация этих игр вышла на новый уровень.

Как пандемия COVID-19 повлияла на этот вид развлечения

Во время пандемии COVID-19, в то время кода вводятся строгие карантинные ограничения, квест-комнаты являются одним из многих игровых предприятий, которые были вынуждены закрыть свои двери и внести большие изменения, чтобы выжить, например, внедрили виртуальные комнаты или даже внедрили «квесты на открытом воздухе».

Обязательным стало проведение дезинфекции и уборки каждой комнаты после каждого использования. Наряду с более длительным временем уборки, организаторы реализуют и другие меры общественного здравоохранения в соответствии с руководящими принципами МОЗ, такие, как ограничение пропускной способности, обязательное использование масок для гостей и персонала и заполнение отказов в цифровом виде. В ближайшем будущем, также будут просить людей предоставить свидетельство о вакцинации с помощью паспортов вакцинации COVID-19.