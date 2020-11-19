В музей Революции Достоинства пришли с обыском

Сотрудники правоохранительных органов утром пришли с обысками в Музей Революции Достоинства.

Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили на странице музея в Faebook, передает УНН.

«У нас обыск! В эти минуты как раз открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции Достоинства, поэтому… детали позже», — сообщили в музее.

На обнародованных музеем фото видно человека в одежде с надписью «Следственное управление. Отдел расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности». Впрочем, в каком деле проходят обыски — пока не ясно.

Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни — Музей Революции Достоинства — музейная научно-исследовательская, культурно-образовательная и научно-методическая государственный институт, что относится к сфере управления Украинского института национальной памяти. Создан распоряжениями Кабмина от 18 ноября 2015 года. Музую предоставлен статус национального.

18 января 2016 года директором Музея Революции Достоинства назначен один из инициаторов его создания, глава правления ОО «Музей Майдана» — Игорь Пошивайло.

Юридический адрес музея — город Киев, улица Липская, 16, Украинский институт национальной памяти. На сегодня музей собственных экспозиционных площадей не имеет. Выставочная и культурно-образовательная программная деятельность ведется на партнерских площадках, указывают в музее.