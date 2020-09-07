В МВД предлагают вынести вопрос о легализации проституции на референдум

Украинское общество не готово к легализации проституции, но можно использовать механизм референдума для решения таких вопросов.

Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

“По проституции. Общество пока к этому не готово. Потому что наше общество хочет, чтобы было как в Германии, но в Германии, например, или в Голландии — там есть легализация проституции. В Германии профсоюз порядка 50 тыс. проституток и мужчин, и женщин, и так далее, и там у них есть и лицензии, медицинский осмотр и так далее. Но когда-нибудь мы тоже к этому придем. Сейчас пока общество не готово. Вот кстати говоря, я бы использовал механизм референдума для решения таких вопросов”, — сказал Антон Геращенко.

По его словам, учиться референдумам лучше на простых вопросах, а не на сложных.