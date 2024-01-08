В Нацбанку виступили проти «фінансових репресій» для ухилянтів

Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова не підтримує банківські обмеження для чоловіків, які ухиляються від мобілізації.

Про це вона сказала в етері телеканалу “Ми – Україна”.

За словами Рожкової, в рамках чинного правового поля такої можливості нема. Вона наголосила, що будь-яка інформація щодо особи-клієнта банку може розкриватися в окремих випадках, переважно за рішенням суду.

“Окремі правоохоронні органи мають більше можливостей, але все ж таки вони не безмежні. Я не бачу можливості в рамках чинного законодавства (для обмеження фінансових прав ухилянтів, — ред.). Людину можна за номером телефона відстежити, і для цього не обов’язково дивитися картку й де відбувалися трансакції. Я хочу вірити, що до цього не дійде”, — сказала вона.

Представниця НБУ вважає, що не варто вдаватися до таких “фінансових репресій”.

“Мають бути залучені інші механізми. Я не військова, але я думаю, що ті бази даних, які мають наші військкоми, ті плани мобілізації – все це можна досягти в цивілізований спосіб”, – сказала Рожкова. // Суспільне