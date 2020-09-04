В новых iPhone 12 в разных версиях будут разные возможности 5G

Как смартфоны с новой технологией 5G, так и мобильные сети 5G в прошлом году во всем мире получили бурный старт развития, но поскольку операторы беспроводной связи стремительно расширяют доступность своих сотовых услуг следующего поколения, в то время как поставщики мобильных телефонов и производители микросхем работают вместе, чтобы сделать устройства такого уровня дешевле, отрасль, безусловно, движется к серьезным преобразованиям все быстрее и быстрее.

iPhone 12 Pro Max, по слухам, топовая модель в грядущей серии iPhone 12, может быть единственным iPhone 2020 года с более быстрым миллиметровым диапазоном 5G (mmWave 5G), сообщают инсайдеры. Ожидается, что серия iPhone 12 будет иметь возможность подключения 5G, согласно многочисленным отчетам и аналитикам. Предзаказ по новым APPLE iPhone 12 Max будет доступен уже в ближайшие месяцы. Теперь сообщается, что между четырьмя ожидаемыми моделями iPhone 2020 года может быть некоторое несоответствие в скорости подключении. В отчете упоминается, что все модели iPhone 12, кроме топового iPhone 12 Pro Max, могут поставляться с более распространенной службой 5G с частотой менее 6 ГГц.

Отчет Fast Company, ссылаясь на источники в отрасли, позволяет предположить, что 6,5-дюймовый экран iPhone, предположительно Pro Max iPhone 12 (название не подтверждено), может обладать более быстрой mmWave 5G. С другой стороны, остальные модели этой серии могут предлагать относительно более медленное соединение 5G с частотой менее 6 ГГц. Согласно отчету, только самая топовая модель iPhone 12 Max имеет внутреннее пространство для конструкции антенны, необходимой для mmWave. Источники также добавляют, что батарея большего размера, необходимая для более высокого энергопотребления, может быть установлена ​​только в этой модели iPhone 12.

Еще в майском отчете говорилось, что только iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max могут поддерживать mmWave 5G, в то время как две другие модели, iPhone 12 и iPhone 12 Max, могут поддерживать 5G с частотой менее 6 ГГц.

Основное различие между mmWave 5G и Sub-6GHz 5G заключается в том, что первый обеспечивает большую полосу пропускания, что приводит к более высоким скоростям, в то время как второй имеет меньшую полосу пропускания и относительно более низкие скорости.

Согласно данным, веб-сайта тестирования производительности технологий Rootmetrics, максимальная скорость загрузки 1,1 Гбит / с была достигнута на mmWave, а максимальная скорость, достигнутая на Sub-6 ГГц, составляет 213,1 Мбит / с. Примечательно, что mmWave может работать только на короткие расстояния, но 5G с частотой менее 6 ГГц может работать на большие расстояния.

Недавно сообщалось, что в попытке сэкономить, Apple может поставлять модели iPhone 12 без каких-либо аксессуаров, таких как зарядные устройства или наушники.

Ранее сообщалось, что Apple на два месяца отстала от графика с разработкой своих iPhone mmWave. Ожидается, что компания анонсирует новые смартфоны в октябре, и вполне возможно, что Pro Max с mmWave появится еще позже.