В Раде объявили список судей КСУ, которым предлагают сложить полномочия
Народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Александр Бакумов объявил список судей КСУ, от которых требуют уйти в отставку.
Об этом сообщает УНН.
“Учитывая решение Конституционного Суда Украины № 13р/2020 от 27 октября 2020 года и его влияние на часть антикоррупционного законодательства, что несет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной структуры Украины и ставит под сомнение ряд обязательств Украины, стремясь избежать подобных ситуаций в будущем народные депутаты Украины, подписавшие это заявление отмечают важность работы Конституционного Суда Украины, как органа конституционной юрисдикции, который обеспечивает верховенство Конституции, который выступает одновременно и рычагом сбалансирования системы государственной власти и защитником от любых законодательных искажений тех фундаментальных норм и принципов, установленных основным Законом призывают Конституционный Суд Украины принять все необходимые меры, по восстановлению действенности своего функционирования с учетом выбранного украинским государством европейского и евроатлантического курсов. Призывают судей Конституционного Суда Украины, поддержавших решение Конституционного Суда Украины № 13р / 2020 от 27 октября 2020 года, а именно…”, — сказал Бакумов.
Далее он зачитал список судей:
- Тупицкого Александра Николаевича;
- Городовенко Виктора Валентиновича;
- Завгороднюю Ирину Николаевну;
- Касминина Александра Владимировича:
- Кривенко Виктора Васильевича;
- Литвинова Александра Николаевича;
- Мойсыка Владимира Романовича;
- Саса Сергея Владимировича;
- Слиденко Игоря Дмитриевича;
- Филюка Петра Тодосьовича;
- Юровскую Галину Валентиновну;
И призвал “сложить с себя полномочия судьи Конституционного Суда Украины по собственному желанию или же подать в отставку немедленно”.Tweet