В столице установили еще 10 камер автофиксации превышения скорости (адреса)
С понедельника, 21 февраля, на дорогах Киева дополнительно заработают 10 стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации превышения скорости.
Еще 14 камер появятся в Сумах, Виннице, Мукачево, а также на дорогах Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Передает Информатор.
Как сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, с сегодняшнего дня будут автоматически фиксировать правонарушения 270 приборов, расположенных в 25 городах и 16 областях.
Адреса, где в Киеве установили 10 новых камер фотовидеофиксации:
- улица Братиславская, 9-Г, направление направления прибора ул. Крайняя;
- проспект Голосеевский, 96, направление прибора ул. Маричанская;
- просп. Голосеевский, 96 (напротив), направление направления прибора ул. Полковника Потехина;
- ул. Теодора Драйзера, 4, направление направления прибора ул. Николая Закревского;
- ул. Теодора Драйзера, 9, направление направления прибора просп. Владимира Маяковского;
- ул. Теодора Драйзера, 32, направление направления прибора просп. Владимира Маяковского;
- ул. Наталии Ужвий, 1, направление направления прибора ул. Новомостицкая;
- просп. Правды, 58, направление прибора ул. Светлицкого;
- ул. Ярослава Ивашкевича, 5, направление направления прибора ул. Приорская;
- ул. Автозаводская, 24/1, направление прибора ул. Коноплянская.