В столице установили еще 10 камер автофиксации превышения скорости (адреса)

С понедельника, 21 февраля, на дорогах Киева дополнительно заработают 10 стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации превышения скорости.

Еще 14 камер появятся в Сумах, Виннице, Мукачево, а также на дорогах Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Передает Информатор.

Как сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, с сегодняшнего дня будут автоматически фиксировать правонарушения 270 приборов, расположенных в 25 городах и 16 областях.

Адреса, где в Киеве установили 10 новых камер фотовидеофиксации: