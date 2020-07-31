В Украине более 120 тысяч невыездных должников-алиментщиков

В Украине более 120 тыс. лиц, которые сейчас являются должниками по исполнительным производствам о взыскании алиментов, установлено временное ограничение права выезда за границу.

Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Министерстве юстиции Украины.

«Согласно данным, предоставленным органами государственной исполнительной службы, по состоянию на 24 июля 2020 государственными исполнителями относительно 126,4 тыс. человек, которые сейчас являются должниками по исполнительным производствам о взыскании алиментов, вынесены постановления об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украина», — говорится в ответе на запрос.

По состоянию на 1 января 2020 постановления о временном ограничении выезда за пределы Украины были вынесены касательно 122,6 тыс. человек, являющихся должниками по исполнительным производствам о взыскании алиментов.

Напомним, в июне с должников в бюджет взыскали около 654 400 000 гривен, эта сумма превысила прошлогодние показатели почти на 100%.