В Украине хотят легализовать самогоноварение

Законопроект о ликвидации штрафов за самогоноварение рассматривает комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады.

Авторами проекта закона No4153 является группа из шести народных депутатов во главе с Галиной Третьяковой, Дмитрием Люботой и другими, передает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Инициаторы проекта предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и позволить украинцам изготавливать крепкие алкогольные напитки в домашних условиях и потреблять произведенную продукцию.

«На сегодняшний день, по данному вопросу не должна устанавливаться ответственность, если человек, исключительно для собственного потребления, производит из продуктов своего труда крепкие алкогольные напитки, то это его естественное право, которое не может быть ограничено государством. Каждый человек имеет право пользоваться плодами своего труда для удовлетворения собственных потребностей «, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа считают, что действующее законодательство дискриминирует самогоноварение, ведь изготовление в домашних условиях других алкогольных напитков, таких, как вина и настойки, законом не карается.

Еще одним аргументом нардепов относительно декриминализации самогоноварения является неэффективность существующих штрафов, максимальная сумма которых достигает 170 гривен. По их мнению, уплаченные штрафы даже близко не покрывают расходы на работу правоохранительных органов и судов, которые расследуют дела за подобные правонарушения.

«По данным Государственной судебной администрации, в 2018 году в судах рассмотрели только 197 дел об админнарушениях, связанных с самогоноварением, на 80 граждан наложены административные взыскания», — говорится в пояснительной записке.

После отмены наказания за изготовление самогона для потребления в домашних условиях, депутаты предлагают создать законодательную основу для создания рынка спиртных напитков домашнего изготовления.

В частности, запланировано урегулирование вопросов лицензирования самогоноварения путем дополнения статьи 4 Закона «О госрегулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего».

Кроме того, планируется законодательно урегулировать процедуру изготовления, разливки и хранение самогона, что обеспечит качество произведенного продукта и обезопасит тех, кто его примет.

Как писал УНН, эксперты прогнозируют увеличение объемов самогоноварения в Украине из-за намерений правительства поднять акциз на алкогольную продукцию. И видят в этом негатив, ведь теневой рынок спиртовой продукции в стране достаточно широк — и может достигать, по разным оценкам, от 50% и даже до 70%.

Кроме угроз для государственного бюджета, специалисты также говорят и об опасности для здоровья потребителей, ведь бесконтрольность и безнаказанность изготовления незаконного алкоголя приводит к отравлениям и даже летальным случаям.