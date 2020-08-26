В Украине усилят контроль за официальным трудоустройством

Сразу же после повышения минимальной заработной платы в Украине начнутся проверки соблюдения законов о труде.

В первую очередь, инспекторы Госслужбы по вопросам труда поинтересуются, оформлены ли у работодателя официальные отношения с наемными работниками.

Согласно данным Гоструда, более чем 20% трудоспособного населения не оформлены официально по месту работы. В 2018 году таких неформально занятых было 3,54 млн человек. По степени распространения серых схем трудоустройства лидируют сельское хозяйство, торговля, ремонт автотранспорта, строительство.

В Гослужбе по вопросам труда напоминают, что за нарушение трудового законодательства штрафы могут составлять до 142 тыс. гривен. Предусмотрена для нарушителей и уголовная ответственность — исправительные работы на два года или арест на срок до 6 месяцев. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»