В Украине запретили крепкие и ментоловые сигареты

Верховная рада внесла изменения в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака. Законом запрещается продажа ароматизированных и крепких сигарет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Рады 19 ноября, которое транслировалось на Youtube .

Проект закона №4358 во втором чтении поддержали 317 депутатов.

Закон в соответствии с директивой 2014/40/ЕС вводит запрет на продажу ароматизированных вкусовых (фруктовые, конфеты, ментол и др.) табачных изделий и электронных сигарет, жидкостей и заправочных контейнеров.

«Такие изделия привлекают детей и молодежь к началу курения, создавая ложное впечатление о последствиях употребления табачных изделий», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Также законом запрещается продажа сигарет, в которых уровни выбросов никотина, смолы и монооксида углерода в дыме одной сигареты превышают: никотина — 1 мг, смолы — 10 мг, монооксида углерода — 10 мг;

Упаковка электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, должно включать список всех ингредиентов в порядке уменьшения удельного веса с указания содержания никотина в изделии и его дозу при однократном использовании.

Для целей законом запрета курения еще раз определяется понятие «общественное место» — «часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды зданий и сооружений, а также подземные переходы, стадионы, паркинги».

Таким образом, улица, парки и пляжи не являются общественными местами, и в них можно курить и не надо носить защитные маски.

В то же время закон предоставляет полномочия городским, сельским, поселковым советам дополнительно определять свободные от курения места в пределах соответствующей громады.

Кроме того, закон: