В Україні через ремонт змінюють маршрути низки поїздів (список)

“Укрзалізниця” змінює маршрут курсування низки поїздів у вересні. Рішення прийнято через ремонтні роботи

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, у звʼязку з проведенням ремонтних робіт на дільниці Надвірна — Делятин та для того, щоб підготуватися до сезону зимових перевезень, УЗ змінює маршрут курсування низки поїздів у певні дати вересня.

Зазначається, що деякі поїзди курсуватимуть тільки до Івано-Франківська замість Рахова та Ясіні, а саме:

поїзд №6/5 Запоріжжя — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 19 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Запоріжжя 20 та 22 вересня;

поїзд №15/16 Харків — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 20 та 22 вересня, та з Івано-Франківська до Харкова 21 та 23 вересня;

поїзд №95/96 Київ — Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Києва 20, 21 та 22 вересня;

поїзд №26/25 Одеса — Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Одеси 20, 21 та 22 вересня;

крім того, поїзд №130/129 Полтава — Ворохта курсуватиме до Чернівців 20 та 22 вересня, і з Чернівців до Полтави 21 та 23 вересня;

поїзд №229/230 Київ — Ворохта — Київ курсуватиме до Івано-Франківська 19 вересня, та з Івано-Франківська до Києва 20 вересня.

Також змінюється графік курсування для рейсів поїзда №55 Київ — Рахів, що відправляться з Києва 19, 20 та 21 вересня — вони прибуватимуть до Рахова пізніше, о 9:00 замість 7:17, та для рейсів №56 Рахів — Київ — вони відправляться з Рахова 20, 21 та 22 вересня раніше, о 14:28 замість 16:26. // УНІАН