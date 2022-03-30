В Україні на час воєнного стану змінили схему нарахувань за гарячу і холодну воду

Для того, аби споживачі, які не передавали показники лічильників води або у яких такі лічильники відсутні, не платили надмірно, під час дії воєнного стану буде застосовуватися коригуючий коефіцієнт, повідомили у Мінрегіоні.

Мінрегіон розробив зміни до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, які враховують особливості її застосування під час дії воєнного стану.

Йдеться про застосування коригуючого коефіцієнту, який враховуватиме зменшення обсягу постачання послуг у порівнянні з мирним періодом. За цим коефіцієнтом виконавці будуть коригувати обсяг споживання послуг з централізованого водопостачання, постачання гарячої води та централізованого водовідведення у населеному пункті під час дії воєнного стану.

Відповідний наказ Мінрегіону вже заюстований та набрав чинності.

Починаючи з березня 2022 року нарахування (розподіл) послуг централізованого водопостачання, постачання гарячої води та централізованого водовідведення будуть здійснюватися з урахуванням коригуючого коефіцієнту для тих споживачів, які не передавали показники лічильників води або у яких такі лічильники відсутні, вказали у відомстві.

«Під час дії воєнного стану в Україні значним чином змінилися обсяги споживання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Наприклад, в Києві середньодобова подача води зменшилася майже вдвічі. Також багато людей виїхало і не в змозі передавати показники лічильників. Відтак ми ввели коригуючий коефіцієнт, який враховує такі особливості. Це допоможе запобігти надмірним нарахуванням споживачам, які отримують рахунки за середніми показниками споживання послуги», — повідомила заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська. // УНН