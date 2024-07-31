В Україні нарахували 700 тисяч боржників за комуналку: де їх найбільше

701 тисяча проваджень за борги за комунальні послуги нині налічується в Україні.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Згідно з повідомленням, загалом від початку повномасштабної війни боргів побільшало на 37%. А за останні півроку боргів побільшало 6,3%.

36,9% від усіх боргів становить несплата за опалення — 258,8 тис. На другому зі значним відривом находяться борги за водопостачання — 18,6% або 130,2 тис. А замикають трійку борги за світло — 67,9 тис. або 9,7%.

Найбільше боржників проживає на:

Дніпропетровщині — понад 100 тис. проваджень

Харківщині — 94,8 тис

Донеччині — 79,7 тис.

Ще у 15,6% випадків визначити сферу стягувача не вдалося. Це близько 109 тис боргів.

Нагадаємо:

Від початку повномасштабної війни в Україні діяв мораторій на примусове стягнення та відключення від мереж боржників по комуналці. У 2024 році цей мораторій було скасовано. Наразі обмеження діє лише у випадку, якщо будинок споживача був пошкоджений внаслідок воєнних (бойових) дій.

Економічна правда