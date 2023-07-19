В Україні оголосили штормове попередження (карта)

Завтра у більшості областей очікуються грози.

На четвер, 20 липня, у більшості областей України оголосили штормове попередження. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

“20 липня у західних, Одеській, Вінницькій, вдень і в центральних та південних областях грози”, – йдеться у попередженні.

Як зазначається, І рівень небезпечності оголошено повсюдно, окрім таких областей:

Житомирська;

Київська;

Чернігівська;

Сумська;

Харківська;

Луганська;

Донецька.

Погода в Україні – прогноз до кінця тижня

За даними синоптика Ігоря Кібальича, найближчими днями в Україні місцями дощитиме. Часом опади будуть сильними, з грозами, градом та шквалами.

20 липня синоптик прогнозує дощі з грозами у західних областях. Вдень можливі опади у центральних, окремих північних та південних регіонах. У деяких районах очікуються сильні зливи та шквалисті вітри зі швидкістю 15-20 м/с.

Вночі 21 липня очікуються дощі у західних та східних областях. Вдень на Карпатському регіоні та на Прикарпатті спостерігатимуться сильні зливи, град та шквали зі швидкістю 17-22 м/с.

У суботу, 22 липня, ніч будебез істотних опадів, а вдень місцями пройдуть грозові дощі. У неділю вночі невеликі дощі пройдуть у східній частині України, вдень та ввечері у західних областях очікуються зливи, місцями град та шквали зі швидкістю 17-22 м/с. // УНІАН