В Україні пом’якшено карантинні обмеження: що змінилося

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про пом’якшення карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Відповідна постанова №583 оприлюднена на Урядовому порталі.

Документ, серед іншого, дозволяє проведення:

масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів (у тому числі в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування) за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад дві третини місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім рядом) у кожному окремому залі, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування,

проведення кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю, тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації осіб, які мають намір виконувати функції державного реєстратора,

атестації здобувачів у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (включно з апробаційним проведенням єдиного державного кваліфікаційного іспиту) і тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів “Крок” (далі — атестація здобувачів),

проведення заходів з оцінювання якості освіти (пробного зовнішнього незалежного оцінювання, зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання тощо), проведення яких належить до завдань Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів (далі — заходи з оцінювання якості освіти),

проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів із глядачами з наповненістю споруд, приміщень не більш як дві третини місць і за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних та протиепідемічних заходів і здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників.

Обмеження не застосовуються за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більше як за 72 години до здійснення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

Дозволяється також прийом відвідувачів в кінотеатрах, інших установах культури з наповненістю залів не більше двох третин місць.

Крім того, “зелений” рівень епідеміологічної небезпеки буде встановлюватися, якщо кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів – менше 75, коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 методом ПЛР або експрес-тестування на антиген менш 4%, кількість тестувань методом ПЛР або експрес-тестування протягом останніх семи днів на 100 тис. населення – понад 300 і на всій території України немає регіонів з встановленим “червоного” рівня епідемічної небезпеки. // Букви