В Україні пропонують ввести «утилізаційний збір» на авто

Усе нове – добре забуте старе. Схоже цю приказку згадали в Держекоінспекції та пропонують повернути «утилізаційний збір», який діяв в Україні у 2013-2014 роках.

Для власників автомобілів можуть ввести новий податок – так званий “утилізаційний збір”. З такою пропозицією виступили в Держекоінспекції.