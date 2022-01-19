В Україні скоротили термін дії COVID-сертифікатів

Уряд України скоротив строк дії COVID-сертифікату після двох доз вакцини з 365 до 270 днів.

Рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду, повідомляє УНН.

Так, документом оновлюється порядок формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від СОVID-19, встановлюється строк чинності СОVID -сертифікатів на рівні 270 днів, визначається порядок формування та використання СОVID-сертифікатів на підставі бустерної дози.

“Дана постанова, проект регулює питання видачі сертифікатів після проведення бустерної дози вакцинації і скорочує термін дії сертифікату після вакцинації з 365 днів до 270 днів. Тепер будь-хто, хто вакцинувався бустером, відразу термін сертифікату, який є в Дії, генерується, матиме термін дії 270 днів”, — заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Доповнення

З 10 січня в ЄС скорочено терміну дії COVID-сертифікатів з 365 до 270 днів.

21 грудня Єврокомісія схвалила нові правила щодо цифрового COVID-сертифікату у ЄС, які встановлюють обов’язковий період прийняття сертифікатів про вакцинацію у 9 місяців (а саме 270 днів) для подорожей всередині ЄС.

Державам-членам ЄС пропонується узгодити свої правила із цими новими правилами.

Додамо

СOVID-сертифікат — це документ у мобільному застосунку “Дія”, який підтверджує статус про вакцинацію проти коронавірусу, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від хвороби.

ЄС 20 серпня офіційно визнав, що українські сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 у додатку “Дія” відповідають європейським.

Сертифікати про вакцинацію є двох видів — «жовті» (одна доза) та «зелені» (повний курс). Також у застосунку «Дія» з’явилася можливість згенерувати COVID-сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту. Останній буде чинним 72 години від моменту здавання аналізу.

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Діти від 12 років можуть щеплюватися від COVID-19 з середини жовтня 2021 року.

13 грудня в Україні була введена додаткова доза вакцини для людей з важкими супутніми хворобами. Щеплювати нею почали 16 грудня.

22 грудня в Україні запровадили ревакцинацію — бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.

На усіх щеплених поширили бустерну вакцинацію 6 січня.