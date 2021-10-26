В Україні спростили реєстрацію автомобіля у сервісних центрах МВС

В Україні спростили процедуру реєстрації автомобілів.

Як повідомили у Головному сервісному центрі у Facebook, відтепер поставити авто на облік та отримати номери до нього можна у будь-якому місті України, незалежно від місця реєстрації власника.

Для цього потрібно записатися в електронну чергу та відвідати сервісний центр МВС.

«Принцип екстериторіальності було запроваджено саме для розширення меж вашої волі та комфорту. І головне — не переживайте за відповідність номерних знаків місцю вашої реєстрації, тепер можна їздити з номерними знаками у будь-якій області», — заявили в МВС.

Нагадаємо, раніше в міністерстві змінили правила видачі автомобільних номерів. Подробиці читайте у статті «Відтепер МВС видаватиме автономери тих регіонів, де реєструвалася машина». // Юлія ЛУГОВА, «ФАКТИ»