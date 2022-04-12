В Україні ввели в обіг поштові марки «Русский военный корабль, иди на х**!»

Сьогодні в Україні ввели в обіг поштові марки «Русский военный корабль, иди нах*й!». На церемонію погашення марки запросили автора фрази — прикордонника Романа Грибова.

Про це повідомляє Укрпошта, передає УНН.

«Нарешті! Сьогодні ввели в обіг поштові марки «Русский военный корабль, иди нах*й!». На церемонію погашення запросили автора культової фрази — Романа Грибова. Без нього не було ані поштової марки, ані такого потужного спротиву, приклад якого зокрема дали солдати з острова Зміїний», — йдеться в повідомленні.

Як повідомили, Борис Грох втілив позицію морського піхотинця у своїй ілюстрації, яка перемогла у народному голосуванні за кращий ескіз для поштової марки.

Відсьогодні філателістичний витвір можна придбати у головпоштамтах або онлайн.