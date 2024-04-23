В Україні вживані авто продаватимуть за новими правилами

Такі правила реалізації та обліку авто діють у більшості країн Європи

“Ринок вживаних авто до війни складав 1,7 млн авто на рік. У 2023 році – 780 тисяч. Цього року очікуємо 1,5 млн. І тільки 2,5% від цього продаються “в білу”.

Від продажу автівки в білу держава отримує в середньому 19,8 тис.грн. Від продажу “в чорну” – 0”, – обґрунтовує необхідність відповідного закону очільник комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Робота офіційних посередників на цьому ринку обтяжена необхідністю надання непотрібних довідок, вимогою додаткової, фактично тимчасової реєстрації авто на посередника.

“Скасування безглуздої державної реєстрації вживаних автомобілів торгуючою організацією на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу – стане запорукою для виведення з тіні ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки”, – резюмує Данило Гетьманцев.

Як уточнює народний депутат Ірина Геращенко, нові правила купівлі-продажу і реєстрації вживаних авто, що запроваджує законопроєкт, успішно працюють у розвинених західних країнах, зокрема у США, Німеччині і Польщі, де автодилери без будь-яких обмежень можуть скуповувати вживані автомобілі для подальшого продажу без їх державної перереєстрації на себе. Авто реєструють тільки на кінцевого покупця.

“Зараз комісійні майданчики, викуповуючи авто, не укладають офіційний договір купівлі-продажу, а беруть нотаріальну довіреність у колишнього власника.

Перереєструють авто вже потім, коли знаходять на нього покупця. Як наслідок, ці операції ніде не фіксуються, не відображаються у бухгалтерії компанії і, відповідно, з них не сплачують жодних податків”, – зазначає народна депутатка.

В Україні за спостереженням експертів авторинку, зберігається високий попит на закордонні авто, зокрема ті, що були у використанні. У січні-лютому 2024 року першу реєстрацію в Україні пройшли 34,5 тисяч уживаних імпортних автомобілів, що на 38% більше, ніж за січень-лютий 2023 року. // Дзеркало тижня