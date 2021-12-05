В Україні з 6 грудня змінюються правила карантину

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З 6 грудня в Україні набувають чинності нові карантинні обмеження для бізнесу і населення.

Про це йдеться на сайті Кабінету Міністрів.

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Зміни до правил адаптивного карантину було затверджено на засіданні уряду 24 листопада. Зокрема, постановою було посилено обмеження для невакцинованих громадян в умовах пандемії COVID-19.

Нові карантинні обмеження з 6 грудня у «жовтій» зоні

  • заборонено роботу навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та співробітників, і якщо менше 100% персоналу вакцинувалось хоча б однією дозою;
  • проведення масових заходів під забороною;
  • забороняється робота спортзалів, кінотеатрів, басейнів, закладів громадського харчування (крім доставки та на виніс);
  • міжобласні та міжнародні перевезення також під забороною.

Обмеження не діятимуть, якщо всі мають один із документів:

  • жовтий COVID-сертифікат або медична довідка за формою 063-О (діють 30 днів);
  • зелений сертифікат про вакцинацію (дійсний 365 днів);
  • міжнародний COVID-сертифікат (на 365 днів);
  • іноземний сертифікат про імунізацію препаратом, який схвалений ВООЗ (діє 365 днів);
  • негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген (72 години);
  • сертифікат про одужання після COVID-19 (105 днів).

З 6 грудня українцям, навіть за наявності COVID-сертифікатів, заборонено перебувати на вулиці без документів, що підтверджують особу, забороняється самовільно залишати місце обсервації. У «жовтій» зоні також не можна перевозити пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння + 50% стоячих.

Нові карантинні обмеження з 6 грудня у «червоній» зоні

  • під забороною робота навчальних закладів, якщо вакциновано менше ніж 100% працівників;
  • заборонено роботу ТРЦ, розважальних установ, непродовольчих магазинів та ринків, кінотеатрів, театрів, спортзалів та басейнів;
  • заборонена діяльність установ з розміщення людей (готелі та хостели);
  • під забороною міжобласні та міжнародні перевезення;
  • заклади громадського харчування можуть працювати лише на доставку чи винос.

Як і в «жовтій» зоні, обмеження не діятимуть, якщо всі мають один із документів:

  • зелений сертифікат про вакцинацію (365 днів);
  • міжнародне свідоцтво про проходження імунізації (365 днів);
  • іноземний COVID-сертифікат (365 днів);
  • негативні результати ПЛР-тесту або тесту на антиген до вірусу (72 години);
  • довідка про одужання (105 днів).

«Апостроф»

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