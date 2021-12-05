В Україні з 6 грудня змінюються правила карантину
З 6 грудня в Україні набувають чинності нові карантинні обмеження для бізнесу і населення.
Про це йдеться на сайті Кабінету Міністрів.
Зміни до правил адаптивного карантину було затверджено на засіданні уряду 24 листопада. Зокрема, постановою було посилено обмеження для невакцинованих громадян в умовах пандемії COVID-19.
Нові карантинні обмеження з 6 грудня у «жовтій» зоні
- заборонено роботу навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та співробітників, і якщо менше 100% персоналу вакцинувалось хоча б однією дозою;
- проведення масових заходів під забороною;
- забороняється робота спортзалів, кінотеатрів, басейнів, закладів громадського харчування (крім доставки та на виніс);
- міжобласні та міжнародні перевезення також під забороною.
Обмеження не діятимуть, якщо всі мають один із документів:
- жовтий COVID-сертифікат або медична довідка за формою 063-О (діють 30 днів);
- зелений сертифікат про вакцинацію (дійсний 365 днів);
- міжнародний COVID-сертифікат (на 365 днів);
- іноземний сертифікат про імунізацію препаратом, який схвалений ВООЗ (діє 365 днів);
- негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген (72 години);
- сертифікат про одужання після COVID-19 (105 днів).
З 6 грудня українцям, навіть за наявності COVID-сертифікатів, заборонено перебувати на вулиці без документів, що підтверджують особу, забороняється самовільно залишати місце обсервації. У «жовтій» зоні також не можна перевозити пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння + 50% стоячих.
Нові карантинні обмеження з 6 грудня у «червоній» зоні
- під забороною робота навчальних закладів, якщо вакциновано менше ніж 100% працівників;
- заборонено роботу ТРЦ, розважальних установ, непродовольчих магазинів та ринків, кінотеатрів, театрів, спортзалів та басейнів;
- заборонена діяльність установ з розміщення людей (готелі та хостели);
- під забороною міжобласні та міжнародні перевезення;
- заклади громадського харчування можуть працювати лише на доставку чи винос.
Як і в «жовтій» зоні, обмеження не діятимуть, якщо всі мають один із документів:
- зелений сертифікат про вакцинацію (365 днів);
- міжнародне свідоцтво про проходження імунізації (365 днів);
- іноземний COVID-сертифікат (365 днів);
- негативні результати ПЛР-тесту або тесту на антиген до вірусу (72 години);
- довідка про одужання (105 днів).