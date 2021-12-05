В Україні з 6 грудня змінюються правила карантину

З 6 грудня в Україні набувають чинності нові карантинні обмеження для бізнесу і населення.

Про це йдеться на сайті Кабінету Міністрів.

Зміни до правил адаптивного карантину було затверджено на засіданні уряду 24 листопада. Зокрема, постановою було посилено обмеження для невакцинованих громадян в умовах пандемії COVID-19.

Нові карантинні обмеження з 6 грудня у «жовтій» зоні

заборонено роботу навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та співробітників, і якщо менше 100% персоналу вакцинувалось хоча б однією дозою;

проведення масових заходів під забороною;

забороняється робота спортзалів, кінотеатрів, басейнів, закладів громадського харчування (крім доставки та на виніс);

міжобласні та міжнародні перевезення також під забороною.

Обмеження не діятимуть, якщо всі мають один із документів:

жовтий COVID-сертифікат або медична довідка за формою 063-О (діють 30 днів);

зелений сертифікат про вакцинацію (дійсний 365 днів);

міжнародний COVID-сертифікат (на 365 днів);

іноземний сертифікат про імунізацію препаратом, який схвалений ВООЗ (діє 365 днів);

негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген (72 години);

сертифікат про одужання після COVID-19 (105 днів).

З 6 грудня українцям, навіть за наявності COVID-сертифікатів, заборонено перебувати на вулиці без документів, що підтверджують особу, забороняється самовільно залишати місце обсервації. У «жовтій» зоні також не можна перевозити пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння + 50% стоячих.

Нові карантинні обмеження з 6 грудня у «червоній» зоні

під забороною робота навчальних закладів, якщо вакциновано менше ніж 100% працівників;

заборонено роботу ТРЦ, розважальних установ, непродовольчих магазинів та ринків, кінотеатрів, театрів, спортзалів та басейнів;

заборонена діяльність установ з розміщення людей (готелі та хостели);

під забороною міжобласні та міжнародні перевезення;

заклади громадського харчування можуть працювати лише на доставку чи винос.

Як і в «жовтій» зоні, обмеження не діятимуть, якщо всі мають один із документів:

зелений сертифікат про вакцинацію (365 днів);

міжнародне свідоцтво про проходження імунізації (365 днів);

іноземний COVID-сертифікат (365 днів);

негативні результати ПЛР-тесту або тесту на антиген до вірусу (72 години);

довідка про одужання (105 днів).

«Апостроф»