В Україні з’явилися автошколи для людей з інвалідністю: як і де вони вже працюють

В Україні розпочали свою роботу перші інклюзивні автошколи. Наразі проєкт запустили в п’ятьох містах України, але планують розширювати.

Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Хто може прийти на навчання

На навчання в інклюзивних автошколах запрошують людей з інвалідністю, які бажають отримати водійське посвідчення категорії В, потребують навчання чи перенавчання на автомобілі з ручним керуванням.

Наразі “навчальний рік” стартував, і теоретичні та практичні курси в адаптованих автошколах проходять перші 22 учні. До речі, один із них уже навіть отримав посвідчення водія.

В яких містах відкрили нові школи

Поки що в Україні з’явилися лише п’ять автошкіл для людей з інвалідністю. Вони розміщені на базі закладів освіти системи МВС у:

Києві

Дніпрі

Львові

Кропивницькому

Кам’янці-Подільському

“Ми хочемо допомогти соціалізуватися нашим захисникам і захисницям, а також охопити тих людей, які дістали інвалідність ще до війни та вже давно мають намір стати водіями”, – розповідає про проєкт заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Які послуги надають у школах

Учні можуть розраховувати на ті самі послуги, що й у звичайних автошколах. Серед них:

теоретична підготовка та надання практичних навичок керування транспортним засобом з ручним керуванням

складання іспитів з теоретичної підготовки та практичного керування автомобілем з ручним керуванням

отримання посвідчення водія в одному із територіальних сервісних центрів МВС, що територіально наближений до закладу освіти, в якому пройдено теоретичний курс навчання

надання практичних навичок керування автомобілем з ручним керуванням особам, які вже мають посвідчення на право керування транспортним засобом

При цьому учні можуть вчитися за індивідуальним графіком у зручний для них час.

Загальна тривалість навчання 11 тижнів, а вартість складає 9 000 гривень.

Як вступити до інклюзивної школи

Для цього потрібно пройти шість етапів:

отримати медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом

обрати автошколу для теоретичної підготовки та подати документи

пройти теоретичний курс навчання в автошколі

скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС

пройти практичну підготовку в автошколі, що здійснює підготовку людей з інвалідністю

скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС та отримати посвідчення водія

РБК-Україна