Вентиляция в квартире: естественная или принудительная?

Свежий воздух в жилом помещении — это жизненная необходимость. Превышение концентрации углекислого газа и падение уровня кислорода неминуемо ведет к головной боли и плохому самочувствию. Открыть окно, чтобы обеспечить естественное проветривание — отличный выход. Только вот что делать, если из-за погодных условий окно нельзя открыть? Или в помещении нет окон?

Принудительное вентилирование

Проблему решают кондиционеры или канальные вентиляторы, установленные в общедомовой вентиляционной системе. Кондиционирование — это универсальное, но достаточно дорогое решение, тогда как небольшой встроенный вентилятор поможет наладить воздухообмен без больших затрат и объемных монтажных работ.

Канальный вентилятор, как следует из названия, устанавливается внутри воздуховодов или на входе в вентиляционный канал. Устройство может работать как на подачу воздуха, так и на вытяжку, в зависимости от типа и места применения. Например, обыкновенная кухонная вытяжка внутри тоже оборудована вентилятором.

В чем заключаются отличия канальных вентиляторов?

Оборудование для организации воздухообмена применяется не только в жилых помещениях. Установки такого же типа широко распространены в коммерческих, торговых, складских, производственных и санитарных помещениях. Существует множество модификаций канальных вентиляторов:

в пластиковом или металлическом корпусе;

приточные и вытяжные;

круглые и квадратные;

с шумопоглощением;

с защитой от пыли;

для дымоудаления;

пожаробезопасные;

управляемые.

Изделия отличаются по форме, размерам, производительности. При выборе бытовых аппаратов следует руководствоваться санитарными нормами соответственно кубатуре помещения. Оборудование промышленного или коммерческого назначения подбирают исходя из проектной документации и требований производства.

Преимущества встроенных вентиляторов.

Как и все центробежные устройства, канальные вентиляторы просты в сборке, монтаже и при обслуживании. В быту не требуется привлекать специалистов, чтобы очистить вентиляционную решетку или убрать пыль с лопастей, разве что устройство установлено глубоко в воздуховоде.

Обычные бытовые канальные вентиляторы служат годами, особенно если они снабжены контроллерами для запуска и управления.

Простота монтажа, регулировки и, при необходимости, ремонта, а также невысокая цена стали теми факторами, которые обуславливают повсеместное применение канальных вентиляторов в промышленных и бытовых системах воздухообмена.