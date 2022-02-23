Вентиляция в квартире: естественная или принудительная?
Свежий воздух в жилом помещении — это жизненная необходимость. Превышение концентрации углекислого газа и падение уровня кислорода неминуемо ведет к головной боли и плохому самочувствию. Открыть окно, чтобы обеспечить естественное проветривание — отличный выход. Только вот что делать, если из-за погодных условий окно нельзя открыть? Или в помещении нет окон?
Принудительное вентилирование
Проблему решают кондиционеры или канальные вентиляторы, установленные в общедомовой вентиляционной системе. Кондиционирование — это универсальное, но достаточно дорогое решение, тогда как небольшой встроенный вентилятор поможет наладить воздухообмен без больших затрат и объемных монтажных работ.
Канальный вентилятор, как следует из названия, устанавливается внутри воздуховодов или на входе в вентиляционный канал. Устройство может работать как на подачу воздуха, так и на вытяжку, в зависимости от типа и места применения. Например, обыкновенная кухонная вытяжка внутри тоже оборудована вентилятором.
В чем заключаются отличия канальных вентиляторов?
Оборудование для организации воздухообмена применяется не только в жилых помещениях. Установки такого же типа широко распространены в коммерческих, торговых, складских, производственных и санитарных помещениях. Существует множество модификаций канальных вентиляторов:
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в пластиковом или металлическом корпусе;
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приточные и вытяжные;
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круглые и квадратные;
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с шумопоглощением;
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с защитой от пыли;
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для дымоудаления;
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пожаробезопасные;
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управляемые.
Изделия отличаются по форме, размерам, производительности. При выборе бытовых аппаратов следует руководствоваться санитарными нормами соответственно кубатуре помещения. Оборудование промышленного или коммерческого назначения подбирают исходя из проектной документации и требований производства.
Преимущества встроенных вентиляторов.
Как и все центробежные устройства, канальные вентиляторы просты в сборке, монтаже и при обслуживании. В быту не требуется привлекать специалистов, чтобы очистить вентиляционную решетку или убрать пыль с лопастей, разве что устройство установлено глубоко в воздуховоде.
Обычные бытовые канальные вентиляторы служат годами, особенно если они снабжены контроллерами для запуска и управления.
Простота монтажа, регулировки и, при необходимости, ремонта, а также невысокая цена стали теми факторами, которые обуславливают повсеместное применение канальных вентиляторов в промышленных и бытовых системах воздухообмена.Tweet