Верховна Рада легалізувала медичний канабіс

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт № 7457 про легалізацію медичного канабісу.

Про це йдеться у повідомленні нардепа Ярослава Железняка.

Железняк опублікував фото екрану в Раді із результатами голосування за законопроєкт у другому читанні.

“Слуга Народу” дала 178 голосів, “Голос” – 19, “Платформа за життя та мир” – 10, “Відновлення України” – 12, “За Майбутнє” – 7, “Довіра” – 12.

Ніхто із фракцій “ЄС” і “Батьківщина” не підтримав цей законопроєкт.

Усього за проголосували 238 народних депутатів.

За словами нардепа законопроєкт регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності і розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином.

“Препарати на основі медичного канабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном”, – написав він.

Закон вводиться в дію через півроку після його опублікування.

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