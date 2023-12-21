Верховна Рада легалізувала медичний канабіс
Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт № 7457 про легалізацію медичного канабісу.
Про це йдеться у повідомленні нардепа Ярослава Железняка.
Железняк опублікував фото екрану в Раді із результатами голосування за законопроєкт у другому читанні.
“Слуга Народу” дала 178 голосів, “Голос” – 19, “Платформа за життя та мир” – 10, “Відновлення України” – 12, “За Майбутнє” – 7, “Довіра” – 12.
Ніхто із фракцій “ЄС” і “Батьківщина” не підтримав цей законопроєкт.
Усього за проголосували 238 народних депутатів.
За словами нардепа законопроєкт регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності і розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином.
“Препарати на основі медичного канабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном”, – написав він.
Закон вводиться в дію через півроку після його опублікування.
Передісторія:
- Перед цим народні депутати Верховної Ради України внесли 882 поправки до законопроєкту №7457 про легалізацію медичного канабісу.
- В липні Верховна Рада ухвалила цей законопроект у першому читанні.
- Парламентський комітет з питань здоров’я нації рекомендував до ухвалення законопроєкт про легалізацію медичного канабісу у другому читанні зі змінами.