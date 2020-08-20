Верховный суд Израиля обязал правительство вернуть останки рабби Нахмана из Умани

Автор петиции также просит провести срочное слушание по этому вопросу, чтобы перезахоронить цадика к празднованию Рош ха-Шана.

Верховный суд Израиля обязал правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также Еврейское агентство ответить на петицию и объяснить, почему власти страны не работает над тем, чтобы вернуть останки известного цадика рабби Нахмана из Умани.

Об этом сообщают израильские СМИ, в частности jewishpress.com.

Петицию с помощью адвоката подал Шарон Шельцер, который является последователем Брацлавского хасидизма.

Автор петиции также просит Верховный суд провести срочное слушание по этому вопросу, поскольку паломничество брацлавских хасидов в Умань, где находится могила известного раввина, остается под вопросом из-карантинных ограничений. Слушание, по мнению составителей документа, должно пройти как можно быстрее, чтобы перезахоронить цадика к празднованию Рош ха-Шана.

В петиции упоминаются случаи, когда Израиль возвращал на родину останки выдающихся личностей, а также попытки израильских властей вернуть рабби Нахмана.

Напомним, Новый год по иудейскому календарю хасиды всего мира будут встречать в период с 29 сентября по 1 октября. Ежегодные культовые мероприятия по случаю празднования дней Рош ха-Шана происходят на могиле цадика Нахмана в Умани и в помещении местной синагоги, куда в это время съезжаются тысячи хасидов.

В этом году из-за пандемии коронавируса и карантина правительства Украины и Израиля призвали паломников воздержаться от посещения Умани на праздник Рош ха-Шана.

15 августа городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал центральные власти не допустить приезда хасидов в Умань, поскольку это может ухудшить эпидситуацию в стране. Мэр призвал вмешаться в ситуацию президента Владимира Зеленского. 17 августа глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что правительство поддержало решение об ограничении на посещение иностранцами Умани. // LB.ua