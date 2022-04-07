Весняний призов на строкову службув армію в 2022 році в Україні не проводитиметься

Комплектування ЗСУ здійснюється за рахунок військовозобов’язаних та резервістів.

Призов на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань у квітні-червні 2022 року не проводитиметься.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що у зв’язку з військовою агресією РФ та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань указом президента України від 24 лютого 2022 року №69/2022 «Про загальну мобілізацію» в державі оголошено загальну мобілізацію.

Під час неї комплектування вакантних посад у ЗСУ та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів.

«Таким чином потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає», — наголосили в Міноборони. // LB.ua