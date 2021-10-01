Времени осталось мало: какие санкции ждут «евробляхеров» после 10 ноября

Законы об упрощенной процедуре растаможивания автомобилей на еврономерах прекращают действие 10 ноября.

«Апостроф» рассказывает, чего ожидать автомобилистам, которые хотят пригнать авто из-за границы.

«Евробляхеров», которые по какой-либо причине не воспользовались упрощенной процедурой и не растаможили авто, уже с 10 ноября ожидают штрафы в размере 8,5 тыс. грн. Однако, одним штрафом такие водители не отделаются.

После этого правоохранители передадут данные в Государственную таможенную службу, которая будет наказывать этих водителей уже большей суммой. За превышение срока ввоза автомобиля штраф составляет 170 тыс. грн.

Под льготные растаможки правила не подпадают:

мототехника, автобусы, микроавтобусы и грузовики весом более 3,5 тонны;

транспортные средства, в отношении которых их владельцы уже получили судебные решения или протоколы таможни за нарушение таможенного режима;

транспортные средства, ввозимые со стороны государства-оккупанта или временно оккупированных территорий Украины — Луганской и Донецкой областей и АР Крым.

Апостроф