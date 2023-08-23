Як безпечно їздити на велосипеді: головні правила

Взяти гірські велосипеди та відправитись в поїздку на свіжому повітрі — це приємний та корисний спосіб провести час. Проте, і міські дороги, і лісові стежки та інші незнайомі маршрути можуть приховувати багато несподіванок. Щоб подорож була безпечною, потрібно дотримуватись певних правил. Експерти компанії “Велопланета” розповідають про головні рекомендації стосовно поїздки на велосипеді.

Які основні правила безпечної їзди на велосипеді

Незалежно від того де саме ви їдете — в місті чи на природі, потрібно дотримуватись певних універсальних правил. А саме:

Не сідайте за кермо напідпитку чи після приймання седативних препаратів. Це також негативно впливає на швидкість реакції та поведінку за кермом велосипеда.

Перед поїздкою потрібно перевірити справність велосипеда. Перш за все це стосується керма, гальм та коліс.

Для поїздки варто одягати речі зі світловідбивними елементами. Особливо це важливо в темну пору доби.

Не слухайте музику та не розмовляйте телефоном під час поїздки на велосипеді.

Не варто кататись на велосипеді вдвох, якщо він для цього не розрахований.

Контролюйте дистанцію з іншими транспортними засобами: машинами, велосипедами тощо.

Сигнальте пішоходам, якщо вони знаходяться попереду вас та подавайте іншим водіям сигнал рукою про те, що плануєте повернути.

Велосипед повинен відповідати вашому зросту та вазі. Інакше керувати ним буде незручно й в потрібний момент можна вчасно не зреагувати на загрозу.

Під час поїздки на велосипеді, саме безпека повинна бути пріоритетом. Дотримуючись цих рекомендацій, можна вберегти від неприємностей себе та інших учасників дорожнього руху.

Як підібрати велосипед за зростом

Вибирати велосипед за зростом потрібно орієнтуючись на висоту рами. Загальні рекомендації такі:

для зросту 140-155 см підійде велосипед з висотою рами 14 дюймів;

для зросту 155-165 см — рама висотою 16 дюймів;

для зросту 165-175 см — рама висотою 18 дюймів;

для зросту 175-185 см — рама висотою 20 дюймів;

для зросту 185-190 см — рама висотою 22 дюйми;

для зросту більше ніж 190 см — рама висотою 24 дюйми.

Підібрати для себе велосипед відповідного розміру, на якому буде зручно та безпечно їздити можна навіть в інтернет-магазині. Дотримуючись правил безпеки, поїздка на свіжому повітрі подарує приємні враження та буде корисною для здоров’я.