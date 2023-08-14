Як добитись виселення мешканців квартири, які орендують її без договору

Здача квартири в оренду досить поширена у столиці. Послуга користується попитом серед людей, які не можуть собі дозволити купити нерухомість у Києві в найкоротші терміни, але хочуть жити у великому місті з комфортом. Це можуть бути студенти, молоді сім’ї, які відкладають гроші на покупку будинку в приватному секторі або гості великого міста, які приїхали на кілька днів, тижнів, місяців.

Вони хочуть тимчасово пожити у гарному місці з гарною інфраструктурою, сучасним дизайном, просторими кімнатами, новими меблями. Але не завжди постояльці сумлінно поводяться з апартаментами, через що господар наважується на відповідальний крок – виселити недобросовісних арендаторів зі своєї квартири, щоб почати життя з чистого аркуша та відкрити двері для інших людей.

Не маючи документів на руках, сформувавши попередні усні домовленості, все, що потрібно для визнання угоди недійсною – це бажання власника квартири. Але це не означає, що після першого ж прохання винаймачі попрощаються з квадратними метрами і здадуть ключі.

Скільки часу дається на виселення з орендованої квартири?

Як правило, щоб виселити мешканців з квартири арендованої їми без договору, попереджають постояльців про свій намір власники апартаментів за місяць до. Для того, щоб виселитися, дають, як правило, тиждень. Потрібно надіслати письмове повідомлення та додатково підтвердити намір на словах. Це оптимальний варіант, щоб мешканець встиг виправити свою поведінку, компенсувати збитки чи знайти нове житло. Є кілька підходів, щоб попрощатися з несумлінним квартирантом, якщо правовідносини не були оформлені та підтверджені документами:

Мирна взаємна угода. Оптимальна формула, при якій перша та друга сторона не суперечать один одному і не вставляють ціпки в колеса, повністю приймаючи дійсність. Через поліцейських. Якщо тимчасові мешканці не зареєстровані в будинку, можна звернутися до людей у ​​формі і попросити залишити апартаменти в примусовому порядку. За словами експертів агентства нерухомості Києва, іноді поліцейські можуть проігнорувати вимогу, якщо у квартирі тимчасово мешкають діти, інваліди, вагітні жінки. Звернувшись до суду. Це крайній випадок. Такий радикальний метод використовують, якщо конфлікт набирає нових обертів у своєму розвитку.

Чи можна виселити квартирантів взимку в Україні?

Якщо ніякі попередні домовленості не оформлялися, то у опалювальний та неопалювальний сезон господар має право вигнати мешканців із квартири у будь-який момент. У зимову пору року можна попрощатися з постояльцем. Для цього потрібно, щоб були вагомі причини і він порушив один із цих пунктів: