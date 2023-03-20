Як обміняти посвідчення водія України за кордоном
Українці, які перебувають у Польщі, Словаччині, Чехії або Туреччині, можуть обміняти свої водійські посвідчення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
“Обмін актуальний, якщо відбулась зміна анкетних даних водія, сплив термін дії посвідчення або документ був серйозно пошкоджений. У такому разі необхідно звернутися до відокремлених підрозділів ДП “Документ”, – йдеться в повідомленні.
Польща
- Варшава: 02-222, Al. Jerozolimskie 179, ТЦ Blue City (2 поверх);
- Краків: 31-154, ТЦ Galeria Krakowska (2 поверх, вхід тільки з паркінгу, сектор С);
- Гданськ: 80-309, Aleja Grunwaldzka 415;
- Вроцлав: 51-117, Tarczyński Arena.
Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 17:00, у суботу – з 10:00 до 15:30.
Чехія
- Прага: 110 00, Náměstí Republiky 656/8, ТЦ Kotva (на майданчику за ТЦ).
Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, у суботу – з 09:00 до 14:45.
Словаччина
- Братислава: 821 09, Mlynské nivy 5A (-1 поверх, територія автовокзалу).
Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, у суботу – з 09:00 до 14:45.
Туреччина
- Стамбул: 341 58, Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM (паркінг за ТЦ “Аеропорт”).
Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 17:00, у суботу – з 10:00 до 15:30.
Для обміну посвідчення необхідно підготувати такі документи:
- паспорт громадянина України або ID-картку з витягом про реєстрацію місця проживання;
- довідку платника податків;
- наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;
- документ, що підтверджує зміну особистих даних (у разі такої зміни).
При цьому:
- обслуговування можливе як за попереднім записом, так і в порядку живої черги;
- оплата за послугу здійснюється на місці – за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього достатньо мати при собі лише смартфон і реквізити банківської картки.